Učitelé z Dvořákovy vyučují na dálku i stříhají révu. Studenti doma píší a pečou

I když školní lavice již měsíc zejí prázdnotou, neznamená to, že se chod školy zcela zastavil. Podobně jako ve všech ostatních školách vyučujeme i my na Střední odborné škole v Dvořákově ulici ve Znojmě na dálku. Pro učitele teoretických předmětů tento způsob vyučování nepředstavuje žádný zásadní problém. Většina se svými žáky komunikuje e-mailem nebo využívají programu Bakalář či Moodle. Někteří komunikují SMS zprávami nebo telefonicky. Vytvořili si i vlastní vyučující skupiny například na WhatsApp nebo na Facebooku. Žákům zadávají úkoly, zasílají studijní materiály či odkazy, vysvětlují látku, odpovídají na dotazy. Vypracované úkoly pak kontrolují a hodnotí. Velikou podporu mají žáci i učitelé v IT specialistovi, který denně řeší desítky žádostí. Poněkud náročnější přípravu z počátku měli učitelé praxe.

Učitelé z Dvořákovy vedle dálkové výuky přiložili ruku k dílu i ve školní vinici. | Foto: SOŠ Dvořákova Znojmo