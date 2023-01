„Začátky byly krušné. Nová země, nové město, nová škola, nový jazyk, noví spolužáci, všechno bylo najednou jinak… Mimochodem, hned první školní den jsem mezi ostatními poznala své krajany. Jak? Měli před sebou kytici pro třídní učitelku. To je u nás neměnná tradice, obdarovat učitele hned 1. září, vy prý kyticí děkujete pedagogům až na konci školního roku. Další šok? Pětistupňová klasifikační stupnice. To asi nikdy nepochopím, u nás máme známek dvanáct, přičemž dvanáctka odpovídá vaší jedničce,“ usmívá se Yulianna.

„Obor Kuchař-číšník mě hodně baví,“ vysvětluje lámanou češtinou Kristina. „Týden probíhá klasická teoretická výuka a týden máme praxi ve školní kuchyni a jídelně. Učíme se připravovat tradiční česká jídla, miluji buchtičky s krémem nebo kulajdu. Jen mě ničí brzké ranní vstávání a je pro mě obtížné osvojit si terminologii v odborných předmětech. Polévková lžíce, čajová lžička, kávová lžička, mocca lžička, dezertní lžička…, snad až více proniknu do tajů češtiny. Naprosto mě okouzlil interiér školní budovy, máme skvělé zázemí. Do školy se vždy těším, cítím zde ode všech obrovskou podporu a pochopení, počínaje panem ředitelem, přes mistry odborného výcviku až po vyučující. Teď o Vánocích je škola překrásně vyzdobená, ve školním baru hrají koledy a vůně perníčků se line ze všech stran. Má to atmosféru. Letos jsme se rozhodli oslavit i vaše moravské Vánoce. Ochutnali jsme vánočku, cukroví a oblíbili si svařák. Na Ukrajině chodí Mikuláš až 19. prosince, dětem schovává čokoládu pod polštářem. Hlavním svátkem je pak Nový rok, kdy se zdobí stromeček a rozdávají dárky. Pravoslavné Vánoce slavíme 6. a 7. ledna.“

Ukrajinští studenti navštěvují přímo na Přímce pravidelné lekce českého jazyka. Také se scházejí ve školní knihovně, kde neformálně debatují o nejrůznějších tématech, čímž si nenásilně rozšiřují slovní zásobu a zdokonalují českou výslovnost. Podstatné je taktéž pochopení českých reálií a tradic. Studenti již mnohokrát zašli do historického centra města, seznámili se s místními památkami, v rámci studijní praxe zavítali na exkurzi do znojemského pivovaru či Jihomoravského muzea.

„Znojmo mě okouzlilo, je to krásné městečko plné zajímavých architektonických staveb. Obdivuji četné kavárny s vynikajícími sladkostmi. Nejednou se mi stalo, že se z příjemné ochotné obsluhy vyklubali absolventi Přímky. Fascinuje mě, že se tady zná každý s každým, pořád potkávám ty samé tváře. Pocházím ze třistatisícového průmyslového města na severovýchodě Ukrajiny, je to pro mě nezvyk. Znojmo mi přirostlo k srdci, před svým příjezdem jsem o něm nevěděla vůbec nic,“ podotkla Anna. „Ani jsem nedoufala, že se nám tady bude tak líbit. Samozřejmě nám chybí domov, rodina, přátelé…, ale musím říct, že jsme vděčni, že můžeme studovat právě tady!“

Kateřina Chaloupková