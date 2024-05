GaP. Zkratka tří písmen si za poslední roky vydobyla jasné místo na poli kultury ve Znojmě. Galerie a prostor oslavila v těchto dnech páté narozeniny.

Galerie a prostor oslavila v těchto dnech páté narozeniny. O hudební program se postarala Katarzia. | Foto: Mario Flachowsky

Kde se vidíte za pět let? Obvyklá otázka na pohovorech do zaměstnání. A nadšenci, kteří za GaPem stojí, na sociálních sítích vzkazují, že, kdyby takovou otázku tehdy dostali, odpověď by se od toho, co dělají teď, příliš nelišila. „A za to patří velký dík i vám,“ napsali svým příznivcům.

Do Znojma dostali spoustu umění, uspořádali řadu různorodých akcí a dali vzniknout inspirativní komunitě. Na oslavě pátých narozenin zahrála a zazpívala Katarzia.

Galerie a prostor sídlí na rohu Kollárovy ulice a nabízí návštěvníkům kavárnu spojenou s výstavní síní. Zájemci zde navštěvují také různé debaty nebo workshopy.