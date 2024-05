Ve znojemské galerii GaP v těchto dnech vystavuje svá díla zajímavá mladá tvář současné malby Kateřina Ondrušková. Její výstavu nesoucí název FUMO můžete navštívit do 2. června.

Výstavu v galerii na nároží Kollárovy ulice ve Znojmě mohou zájemci navštívit do 2. června. | Foto: se souhlasem GaPu

Kateřina Ondrušková je absolventkou ateliéru malířství pražské Akademie výtvarných umění pod vedením Josefa Bolfa. Během studia prošla rovněž ateliéry Michaela Rittsteina, Jiřího Sopka či Roberta Šalandy a absolvovala stáže v Berlíně a Portugalsku.

Kateřina do svých postav ráda přenáší vlastní mysl. Intuitivně se zapouští do abstraktních pláten a užívá si bezstarostného bytí uvnitř nich. Záměrně se tak dostáváme pod tahy štětce a do myšlení autorky, čímž nám při pozorování obrazu umožňuje prožít stejná dobrodružství, jaká zažívá při jeho malování.

V sérii obrazů pod názvem Golden Hour se do pláten propouští sluneční žár a teplomilné barvy. Zpod vrstev jednotlivých tahů malby vylézají postavy dětí, které si užívají svou nezatíženost přítomností. Poetika všednosti je velmi živá a zdůrazňuje emoce, které v nás probouzejí vzpomínky na prožité okamžiky.