Únanovští hasiči roznesli roušky, pokračují v šití

Začali jsme tím, že jsme domluvili materiál a šičky, abychom dokázali zajistit roušky pro lidi v Únanově starší pětašedesáti let. To se nám do konce týdne podařilo, všech asi dvě stě pětadvacet těchto lidí od nás po jedné roušce má.

Únanovští hasiči roznesli stovky roušek. Foto: SDH Únanov | Foto: ext