Na hřišti v Rakšicích v části Moravského Krumlova bylo v polovině června veselo. Místní fotbalový klub spolu s dobrovolnými hasiči připravili pro malé i velké Dětský den. Celé odpoledne se neslo v duchu her a skvělé zábavy.

Úsměv mluví za všechno. Děti v Rakšicích prožily vydařený den | Foto: Vlastimil Pavlík

Skákací hrad, malování na obličej i dramatická ukázka zadržení pachatele. Nejen to čekalo na místní. Hlavním bodem zábavy se ale pro děti troufenem si napsat stala oblíbená pěna, která jim také vykouzlila úsměv na tváři.

110 let od narození Jana Kubiše. Hrdinu odboje si připomněli v jeho rodné obci

Do areálu hřiště dorazila také technika záchranného systému nebo kamiony. Do těch se mohli návštěvníci podívat a vcítit se do práce záchranářů. Kdo vydržel až do konce, tak určitě ocenil závěrečnou dětskou diskotéku.

Krásný den dokumentují fotky od našeho čtenáře Vlastimila Pavlíka, kterému moc děkujeme za poslání.