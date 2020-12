Velkou odezvu měla adventní výzva znojemské Městské knihovny. Pro klienty městského Centra sociálních služb tvořili přáníčka a další drobné vánoční radosti děti ve školách, školkách i jednotlivci, kteří se rozhodli před svátky potěšit ty, kdo Vánoce často tráví sami.

Přáníčka ze školek, škol i od dalších dobrých lidí předala znojemská Městská knihovna klientům Centra sociálních služeb. Foto: archiv Městské knihovny | Foto: Deník / VLP Externista

Přání se sešlo nespočítaně ze školek a škol ze Znojma i okolí a také od jednotlivců z řad veřejnosti. Senioři nedostanou jen přání, ale také různé vánoční ozdoby a perníčky. Vše jsme v pondělí předali ředitelce Centra sociálních služeb Radce Sovjákové. V knihovně jsme byli příjemně překvapení množstvím přání a je to určitě zásluhou dobré spolupráce se školami a školkami, které se do tvoření zapojily, knihovnami regionu, které naši výzvu sdílely a našimi uživateli, kteří se svými dětmi také tvořili i dál šířili naši výzvu. Děkujeme také znojemského odboru školství za rozeslání výzvy do škol a médiím, že se také zapjila do šíření výzvy. Všem patří velké poděkování.