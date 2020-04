Plánovala jsem si věci, na které nemám během školy čas. Myslela jsem si, že budu chodit na tréninky, s kamarádkami ven, popřípadě bych zašla do kina. Najednou se mé plány ze dne na den změnily. Na tréninku jsem byla jen jednou a druhý den mi oznámili, že se hala zamyká.

Zavřeli i kina a restaurace. S trenéry jsme se domlouvali, že budeme chodit aspoň běhat, ale to po chvíli opět padlo. Netrvalo dlouho a už nesmím jezdit ani do města. Pomalu jsem se začala bát, že se budu doma nudit, ale i to se brzy změnilo. Učitelé posílají den co den nějaké úkoly a už nás chtějí zkoušet přes Skype. Najednou nevím, co mám dělat prvně. I můj bratr chce chodit do školy, a to už je co říct. A do toho všeho začal taťka, kterému teď taky musíme pomáhat.

KATKA MACHALOVÁ

třída 2.B