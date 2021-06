Epidemická omezení polevují a kulturní kalendáře pomalu ožívají. Těšíme se na ně i na vaše příspěvky z nich. A zatím se můžeme alespoň potěšit ještě jedním fotografickým ohlédnutím. Děkujeme Zdeňkovi Gajdůškovi za pěknou vzpomínku.

Než ožije kulturní kalendář, potěšte se vzpomínkami z archivu Zdeňka Gajdůška. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Už jsme na ně skoro stihli zapomenout, ale brzy snad budou zpátky. Řeč je oblíbených kulturních akcích, které naplňovaly Znojmo životem, smíchem a muzikou. Pivní slavnosti, okurkové slavnosti, promenádní koncert v Horním parku i závody cyklistů. Nic z toho si nenechává ujít ani Zdeněk Gajdůšek, proto právě teď sáhl do svého archivu a spolu s ním se můžeme těšit, že brzy bude zase kam vyrazit, co zažít a a co vyfotit.