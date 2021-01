V tomto období bylo velmi příjemné vyrazit na prodloužený víkend z našich krátkých zamračených ponurých lednových dnů někam, kde jsou příjemné jarní teploty. A tak jsem si před pár lety udělal krátký výlet na jih Itálie. Bydlel jsem tehdy v hotelu nedaloko Neapolského hlavního nádraží.

Z návštěvy v Pompejích. ohlédnutí za výletem na jih Itáie. Foto Přemysl Karpíšek | Foto: Deník / VLP Externista

Po pořízení campaniartecard card, která platí právě ony tři dny a stojí 21 EUR pro vstupy do muzeí, památek, veřejnou dopravu je snadné zde strávit prodloužený víkend bez starostí. Samozřejmě není možné nenavštívit Pompeje a Vesuv. Právě v Pompejích oko žasne údivem, jak vyspělá to tehdy byla civilizace. Nedaleko je ještě o něco menší Herculaneum, ale to už pak chce o něco více času.