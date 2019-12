Již tradičně se naši žáci zúčastnili přeboru škol ve hře králů. Zápolení o nejlepší šachisty z řad žáků základních i středních škol se konalo ve Znojmě v druhém prosincovém týdnu. O úspěch školy se zasloužili: Kružíková Eliška, obor Sociální činnost, 1. ročník, Mikuľak Christian, obor Podnikání, obchod a služby, 2. ročník, Hoang Nguyen Linh Giang, Podnikání denní, 1. ročník, Dluhoš Ondřej, Podnikání denní, 1. ročník.

Šachový turnaj na Přímce. | Foto: Foto: archiv školy

„Na turnaj dorazilo 14 družstev. V kategorii středoškoláků postavila naše škola družstva dvě a v silné konkurenci obsadila bronz. Hrálo se systémem každý s každým na tři kola. Naši šachisté bojovali, jak se říká, do strhání těla, však také výsledek stojí za to! Je třeba si ho považovat o to víc, když vezmeme v potaz, že mnozí naši soupeři se šachům věnují závodně,“ hodnotil výkon svých svěřenců Milan Brzkovský a doplnil, přínos takovýchto soutěží je veliký, setkávají se žáci napříč školami, věku. Pozorovat je, jak si předávají zkušenosti, jak k této hře přistupují, to je prostě radost,“ dodal Brzkovský.