Betlém ve zdi v Jesuitské ulici ve Znojmě. Foto: Eva Jurmanová | Foto: Deník / VLP Externista

Tento betlém jsem na Boží hod objevila ve zdi starého domu na Jezuitské ulici v centru Znojma. Připadá mi symbolický pro tento zvláštní čas. Přesto, že je úplně obyčejný, improvizovaný, umístěný ve zdi v neomítnutém výklenku, před kterým parkují auta, to podstatné v něm je. To také přeji všem do nového roku: hodně zdraví a naděje, a aby vám to podstatné v životě nechybělo!