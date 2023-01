Program odstartovala úvodní slova ředitele školy Libora Hanzala, jenž přivítal hosty, poděkoval všem žákům i zaměstnancům za celoroční práci a představil aktuální číslo školního časopisu Taháku z Přímky, který letos poprvé vytvořily ruce odborníků oboru Grafický design a podnikání. Následovalo pěvecké vystoupení Terezy Kučerové a Nikoly Lukášové, žákyň 1. a 4. ročníku oboru Sociální činnost, jejichž hlasy všechny přítomné vánočně naladily.

Hned při vstupu se návštěvníků ujali žáci oboru Cestovní ruch, aby představili své dovednosti v průvodcovství či své stanoviště reflektující historii cestovních kanceláří. Prodavači nabízeli vánoční balíčky a dekorace, velký zájem byl také o produkty studentské firmy oboru Podnikání, obchod a služby. Na své si přišli návštěvníci, kteří se chtěli inspirovat, jak prostřít štědrovečerní tabuli. Ukázky slavnostně prostřených stolů a perníkových dekorací spojené s ochutnávkou punče, cukroví, kanapek, sushi, mini hamburgerů, vánočních salátů či kapra na různé způsoby byly k nepřehlédnutí díky umu žáků oboru Kuchař-číšník. Máte zájem o Wiener Schnitzel mit Salat, Sacher-Torte, Kaisergugelhupf, Apfelstrudel oder Linzer Torte? Využijte náš rezervační systém! Obratem dostanete potvrzení a zároveň se objednávka zobrazí rovnou v kuchyni! Obor Hotelový management opět dokázal, že drží krok s dobou!

Chceš být jednou barmanem a umět flambovat jako každý kuchař a číšník či tě víc zaujalo jejich andělské tvoření a skládání ubrousků? Nebo byly zajímavější aktivity oboru Sociální činnost? První pomoc zvládneš opravdu hravě a při pohádce O perníkové chaloupce se hezky relaxovalo? Jsou tvojí parketou spíš auta, motocykly, testy BESIP anebo vyrábění ze dřeva? Vítej ve světě automechaniků či a truhlářů. Dílničky měly připraveny všechny obory! Malí vyráběli, velcí se nechávali hýčkat ve školních provozovnách oborů Kadeřník a Kosmetické služby.

Není lepší pochvala než z úst návštěvníků: „Děkujeme! Máte to tu moc krásné, všechna stanoviště byla nádherná, všichni učitelé i žáci se nám věnovali opravdu nadstandardně! Zrovna jdeme ze stanoviště toho vašeho nového oboru, Grafického designu a podnikání. Opravdu šikovní žáci, všechno nám představili, ukázali, byli příjemní. Říkali, že jsou v 1. ročníku, tak o to víc klobouk dolů. A mně můžete věřit, že to dokážu posoudit, jsem totiž bývalý pedagog!“

Milí čtenáři, těšíme se s vámi na viděnou při naší další akci určené pro veřejnost. Den otevřených dveří se uskuteční již 11. ledna . Slovy našich žáků: „Je to taková vánoční výstava, ale bez Vánoc!“

Ludmila Karpíšková