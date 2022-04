Hned v úterý jsme se s dětmi ze školky pustili do zdobení domečku před kulturním domem.Na děti čeká náš Zajda s Čarovnými houslemi a slepička Kunhůta se svými vajíčky a Čarovným zeměklíčem! Třída Koťátek se postarala o velikonoční stromek – děkujeme za darované ozdoby. Pro děti jsme v domečku nachystali velikonoční básničky a pro dospělé informace o zvycích pašijového týdne.

Středě v pašijovém týdnu se sice říká škaredá, ale u nás byste žádné mračení nenašli. Přišly totiž děti ze školky a povídali jsme si o Velikonocích, četli z časopisu Sluníčko, z knihy Český rok - Lidové tradice a zvyky (Pavlína Pitrová): Velikonoční pondělí a z knihy Velikonoce (Dagmar Šottnerová) pohádku: Pyšný kohout od Eduarda Petišky. Následovalo promítání Chaloupky na vršku - díl Ztracené pomlázky a potom jsme s pobavili tím, jak Pat a Mat malovali vajíčko. A protože my jsme narozdíl od těch dvou popletů šikovní, dali jsme se do tvoření: děti malovaly kraslice, velikonoční omalovánky a zdobily si vejce. Odměnou za šikovnost byl velikonoční beránek, kterého si odnesly do školky, čokoládky a bonbonky.

Šikovným dětem se nechtělo domů. Nadchla je litobratřická Noc s Andersenem

Ve čtvrtek jsme v knihovně přivítaly setkání Litobratřických mrňátek v rámci projektu S knížkou do života a věnovali se zase tvoření a hraní v duchu Velikonoc. Tiskali jsme prstíky, zdobili vejce. K dispozici měly děti spoustu knih a hračky. Nechyběla výstavka knih pro rodiče o výchově a vývoji dětí.

Odpoledne jsme pak v Litobratřicích přispěli k obnově tradic a vyrazili po obci průvodem s hrkačkami. A na děti se těšíme ještě v sobotu odpoledne, kdy pro ně máme od půl třetí připravené hry a soutěže v domečku u zajdy.

Eliška Urbanová