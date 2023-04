Na Velikonoční neděli uspořádal folklorní kroužek Kolovrátek již druhý ročník Velikonoční besedy u cimbálu. K tanci i poslechu vyhrávala v prostorách Hrabětické třináctky Cimbálová muzika Dyjavan ze Znojma v čele s primášem Davidem Pokorným. Nechybělo balónkové či rodičovské sólo, ale největší chloubou akce byl taneční i pěvecký repertoár mladých tanečníků. Děkujeme Sabině Sedláčkové za krásný příspěvek.

Velikonoční beseda u cimbálu v Hraběticích. Tanečníci protančili střevíce | Foto: Sabina Sedláčková

Taneční střevíce protančily především dvě dětské složky (4 - 7 let, 8 - 14 let) a absolventi Folklorní tančírny pro dospělé, která probíhala každý pátek od ledna do konce března v Hraběticích na Znojemsku. Taneční plac byl tudíž zaplněný a bylo krásné pozorovat pokrok všech jednotlivých tanečníků.

„Na Znojemsku má velká část obyvatel kořeny na Slovácku a naší snahou je jim navrátit střípky z toho, co se ve vlnách času poztrácelo,“ uvedli pořadatelé. Jejich cílem je také posilovat povědomí o lidové kultuře, protože to je podle nich velký dar mít pevné kořeny a pochopit sami sebe. „Je nám tedy ctí předávat okolí to, co sami tak milujeme. Navíc, není krásnějšího pohledu než na plný sál lidí, kteří se u muziky umí tak náramně bavit,“ uzavřeli.

Již teď se i s Dyjavanem těšíme na další třetí ročník a budeme rádi, když se k nám přidáte. Krásné jarní dny vám přeje Sabina Sedláčková, Petr Čermák a Bronislava Trepešová - Vedoucí folklorního kroužku Kolovrátek.