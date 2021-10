Netradičně z obav z opětovného uzavření sportovišť zahájily gymnastky soutěžní období již na přelomu léta a mají za sebou již sedm významných akcí. Těmi posledními byly oblastní přebory, kvalifikace na Mistrovství ČR a vlastní mistrovství republiky kategorií A a B. V kategorii VS 1A si svůj první výkonnostní stupeň splnily na Oblastních přeborech v Brně závodnice 8. Johanka Náhlíková a 9. Sofie Němcová. S o rok staršími soupeřkami sbíraly své první závodní zkušenosti i 11. Gabriela Emma Kroupová, 12. Izabela Poláková, 13. Stela Štolová a 15. Elen Mašková. Se splněným výkonnostním stupněm VS 2A se z Brna vrátila i 6. Vojtěchová Antonie a 12. Marika Nina Kováčová. Děkujeme Ivaně Křístelové za zajímavý příspěvek.

Úspěšná znojemská gymnastka Veronika Kubošná. | Foto: se svolením Klubu sportovní gymnastiky Znojmo

Přímý postup mistrovství republiky si zajistila v kategorii VS 3A Veronika Kubošná, která obsadila stříbrnou příčku, ale přesto si nenechala ujít možnost poměřit si své síly na kvalifikačním závodě v Praze o týden později. A byla to dobrá volba, neboť se do Prahy sjely téměř všechny závodnice z celé ČR. Veronika Kubošná byla ve velmi dobré formě a dokázala zúročit hodiny náročných tréninků v ne právě příznivých podmínkách. Odměnou jí byla zlatá medaile i gratulace od soupeřek od Plzně až po Ostravu. K příznivému výsledku přispělo jistě i velmi přátelské prostředí pořadatelů z Bohemians Praha. O týden později na vlastním Mistrovství ČR v Ostravě se již projevila únava z nepřetržitého maratónu víkendových závodů a po pádu na kladině se sen o medaili definitivně rozplynul, byť na přeskoku i na prostných obdržela Veronika nejvyšší známky v soutěži. Každopádně konečné 9. místo a udržení se v TOP desítce nejlepších závodnic ČR, kde děvčata mezi sebou dělily pouhé tisíciny bodu, je velkým úspěchem této znojemské závodnice.