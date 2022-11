Na prohlídku firmy a především výroby a distribuce vína se nás ujal Vlastimil Lecián, provozní a technický ředitel. Nejdříve studentům sdělil důležité informace o historii i současnosti firmy. Potom si mohli prohlédnout celý proces výroby, balení a skladování vína. „Zaujalo mě, že si ve vinařství sami vyrábějí z plastových forem vlastní PET lahve. Tady jsem mohl vidět přímo na výrobní lince proces, který má hodně společného s fyzikou i chemií,“ popisuje své zážitky Pavel Gregor, student 2. ročníku oboru Prodavač.

Po prohlídce vinařství jsme pokračovali do Sonnentoru. Myšlenka SONNENTORU vznikla v roce 1988 v rakouské vesničce Sprögnitz. Zakladatel Johannes Gutmann byl tehdy třiadvacetiletým mladíčkem, který na jednu stranu chtěl pomoct sedlákům z rodného chudého kraje, na stranu druhou ale také sám potřeboval práci. Byl nezaměstnaný a chtěl zůstat v místě, kde vyrůstal. Gutmann věřil, že nejlepší cesta pro zdravý život, životní prostředí a budoucnost je cesta ekologického zemědělství.

A tak začal objíždět místní trhy, nabízel balené bylinky, čaje a koření od místních sedláků a stal se v místním regionu známou postavičkou. Vedle kvalitních bioproduktů mu k opravdovému průlomu pomohly jeho první „ochranné známky“. Staré sedlácké kožené kalhoty, které dostal od svého otce a kulaté červené brýle. Prodával byliny, čaje a koření s příběhem lidí, kteří je vypěstovali.

Na stejných principech zakládal s Tomášem Mitáčkem v roce 1992 český SONNENTOR na jižní Moravě. Ten není jen nějakou „levnou“ dceřinnou společností na východě, kde se využije levné pracovní síly. Veškerý zisk zůstává ve firmě a investuje se pro rozvoj areálu v Čejkovicích a skvěle se daří také rozvíjet místní lokální spolupráce v regionu jižní Moravy. Skvělou spoluprací obou firem se od začátku snaží Sonnentor rozvíjet evropskou myšlenku přeshraniční spolupráce. Na tyto krásné myšlenky a první úspěchy navazuje firma od roku 2009 pod vedením Josefa Dvořáčka.

„Nejprve jsme si prohlédli podnikovou prodejnu a její široký sortiment, měli jsme zde i možnost nákupu. Pak se nás ujala paní průvodkyně. Viděli jsme krátký film o firmě a z přednášky se dozvěděli o strategii podniku. Prohlédli jsme si výrobu a sklady. Co mě nejvíc zaujalo? Všechny produkty jsou pěstovány v bio kvalitě, používají se recyklované materiály na obaly a není zde téměř žádný odpad, vše se využije. Třeba i čajový prach se lisuje do pelet a ty se využívají k vytápění. Všude to vonělo bylinkami, kořením a celkovou pohodou,“ sděluje své dojmy Veronika Jančová, studentka 2. ročníku oboru Prodavač.

