Žáci znojemské Přímky jako každý rok podíleli na organizaci slavnosti věnované památce svatého Václava. Obsluze hostů na Velvyslanectví České republiky ve Vídni se věnovali žáci studující obory Kuchař-číšník a Hotelnictví a turismus. „Před akcí samotnou jsme měli dvoudenní přípravy, v den konání oslav se pak naši žáci věnovali obsluze, nalévání nápojů a krájení šunky. Z naší školy se mnou přijelo čtrnáct žáků, deset studujících obor Kuchař-číšník a čtyři z oboru Hotelnictví a turismus. Měli jsme na starost přípravu inventáře, a to přípravu stolů, ubrusů sukní, talířů, sklenic, leštění příborů. Navazovaly činnosti v kuchyni, kdy žáci vypomáhali při zhotovování kanapek a ovocných míst, rozlévání nápojů a dolaďování posledních detailů. Při samotné akci se někteří věnovali nalévání nápojů, kluci „hoteláci“ měli na starost krájení šunky a nabírání teplých pokrmů, ostatní se věnovali obsluze jako takové,“ představila aktivitu svých svěřenců Zuzana Sedláková, učitelka odborných předmětů.

Pro studenty byla práce na ambasádě cennou zkušeností. „Obsluha ve Vídni je pro nás vždy něco výjimečného, Bereme to jako možnost přiučit se něčemu novému a vidět, jak to chodí i na jiných místech. Samotná akce je sice náročná na celkovou přípravu, ale pokaždé si užijeme i zábavy. Je to zajímavá práce, která mě baví, a vážím si možností, které mi škola nabízí,“ doplnila slova své mistrové Robina Valičová, žákyně 3. ročníku oboru Kuchař-číšník.

Zuzana Sedláková a Ludmila Karpíšková