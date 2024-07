V letošním roce již čtrnáctý ročník Višňovského kulturního léta navazoval na pouťové oslavy spojené s oslavami 790 let od první písemné zmínky o Višňovém, které se v obci slavili v průběhu předchozího víkendu. Výtěžek ze vstupného na festival pomůže pořídit kroje. Další část programu pokračuje na začátku srpna.

Na čtvrtek 4. července byl připravený film Prázdniny s Broučkem. Krásné počasí lákalo všechny návštěvníky do připraveného prostředí zámeckého parku, kde v přírodním amfiteátru mezi vzrostlými stromy mohli sledovat toto promítání.

Příjemnou atmosféru dotvářelo i připravené občerstvení, které zajišťovali místní hasiči. Nechybělo ani Adámkovo vinařství s nabídkou vín. Po ficiálním zahájení se slovy starosty se rozběhla projekce.

V pátek byl k promítání připraven film Gump jsme dvojka. I tento film navštívilo více jak 250 diváků. Před promítáním se uskutečnila hudební „ochutnávka“ z repertoáru Mladého týnišťského big bandu, která byla nádherným pozváním na jejich sobotní koncert.

Atmosféra před promítáním tak dostala na obrátkách. Před vlastním losováním cen pro vyvolené majitele vstupenek pozval šéf big bandu Pavel Plašil na sobotní koncert. Stejně tak pozdravil všechny přítomné a pozval na sobotní vystoupení pan Miroslav Táborský.

close info Zdroj: se souhlasem Pavla Havelky zoom_in Pohádkové nepohádky Josefa Čapka ve formě loutkového divadla Miroslava a Kateřiny Táborských viděli diváci na zámeckém nádvoří.

Sobota měla bohatý program. Odpolední vystoupení Pohádkové nepohádky Josefa Čapka ve formě loutkového divadla Miroslava a Kateřiny Táborských na podiu připraveném na zámeckém nádvoří shlédlo téměř 120 lidí, z nichž většinu tvořily velmi spokojené děti.

Koncert Mladého týnišťského big bandu se rozezvučel nejen celým parkem, ale hudba se nesla do obce. Úvodní píseň od Franka Sinatry My way stejně jako všechny další lahodily každému účastníku. Po koncertu i přes poměrně nízkou účast potlesk neutuchal.

Večerní promítání Matky v trapu bylo obdobně úspěšným. Atmosféra příjemného prostředí, které nejen zámecký park poskytuje je neopakovatelná.

Neděle byla poněkud složitější. Počasí, které moc svou uslzenou podobou nepřálo, vůbec neovlivnilo výraznou návštěvnost výstavy Historie Višňového nejen v materiálech paní Marie Svoradové, jejíž součástí byly i práce dětí a žáků MŠ a ZŠ Višňové, která pokračovala i 7. července.

Její pokračování si vyžádali občané na základě velkého úspěchu výstavy, která naplňovala jejich zájem o historii a její události především v obci. Návštěvnost neděle byla okolo 150 zájemců. Velmi obtížné bylo rozhodnout v záležitosti promítacího místa.

Vzhledem k předpokladu všech radarových portálů, jsme se rozhodli zůstat věrni venkovnímu promítání. Déšť skutečně ustal. Návštěvnost vzhledem k počasí na čísle kolem padesáti byla příjemná. Po zahájení promítání se však opět pomalu rozpršelo. Vývoj počasí nezastaví ani radarové simulace. Velký stan, který byl zde pro účely promítání postavený, zde pojal všechny návštěvníky, a tak mohl být film Aristokratka ve varu odpromítán.

| Video: Youtube

Velice děkujeme všem návštěvníkům první části Višňovského kulturního léta 2024, neboť na dobrovolném vstupném bylo vybráno 32 566 korun. Účelem, na který všichni návštěvníci přispívali, je pořízení stárkovských a mládkovských krojů pro višňovskou chasu.

V současném čase po skončení první části se již plně připravujeme na druhou část, která se bude odehrávat pokračováním filmového festivalu v obecním dvoře a kinosále ve dnech 2. až 4. srpna. Samozřejmostí bude i bohaté občerstvení, které bude zajišťovat Zmolský pivovar. Možnost bude i navštívit již zmiňované výstavy Historie Višňového. Těšíme se na vás.