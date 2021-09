Cestou za vínem potkají návštěvníci v sobotu mezi desátou ráno a sedmou večer také stánky šperkařek. „Spolu s vinaři pořádáme už podruhé akci na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně, kterou jsme nazvali Vinaři jdou na dřeň a Šperkaření. Návštěvníci uvidí prezentaci šperkařek z celé republiky a autorské šperky si také mohou zakoupit. A chybět nebude ani dobročinný prodej vín, právě ve prospěch nadace. Nabídneme i bazar bižuterie. A po celou dobu bude možné se přihlásit do registru dárců kostní dřeně,“ pozvala organizátorka Iveta Hlobilová.

Téměř stovku vín VOC budou návštěvníci ochutnávat na prostranství na Káře a nádvoří znojemského hradu i sousedním prostranství u rotundy. „Na své si přijdou posluchači různých hudebních žánrů. Folklor, který k vínu neodmyslitelně patří, si užijí v podání cimbálové muziky Neoveská, nestárnoucího Jožky Šmukaře či místní cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Jazzové tóny zazní na vystoupení Michala Žáčka & SAX. Road Me nebo LeGranda, kteří se věnují pouličnímu hraní vás rozveselí svojí hudební tvorbou,“ lákal Koudela.

Festival VOC uvádí Rýnské ryzlinky, Veltlínská zelená a Sauvignony, které projdou důkladným hodnocením kvality a původu, obvykle 8. května. Už druhý rok ale museli vinaři svůj svátek kvůli pandemii přesunout na počátek září. Návštěvníkům to alespoň umožní ochutnat i vína, která prestižní označení získala při zatřiďování na konci srpna. „Můžeme se těšit na šest srpnových přírůstků odrůdy Ryzlink rýnský, tři nová vína odrůdy Veltlínské zelené, jeden Sauvignon a jedno cuvée“, přibližuje předseda VOC Znojmo František Koudela. „Do Královské řady pak vstoupila dvě vína odrůdy Veltlínské zelené od Vino Hort a vinařství Lahofer, na ta si však musíme počkat do 28. září, kdy bývají vína Královské řady uvedena na trh u příležitosti svátku sv. Václava,“ dodal Koudela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.