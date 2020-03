Uvědomili jsme také hned, že máme mnoho kamarádů zdravotníků, kteří právě nyní ochranné pomůcky včetně roušek naléhavě potřebují. Proto jsme v naší Staré Vodárně zřídili výdejní místo a současně lidi poprosili, aby pokud mohou našili i pár roušek navíc a ty nám přinesli.

Odezva byla výborná, mnoho lidí vzalo šití roušek jako svou povinnost nebo poslaní. Do pondělního poledne nám donesli pře 2200 roušek, jen za víkend jich byla tisícovka. Dodali jsem například domácímu hospicu, některým lékárnám, obvodním lékařům či do městského centra sociálních služeb. Další roušky putovaly také do znojemské nemocnice.

Materiál od nás odebrali jednotlivci, různé organizace a obce, zapojilo se určitě přes stovku lidí. Do pondělka jsme rozstříhali a rozdělili a padesát kilometrů netkané textilie a pro další dodávku si pojedeme.

Všem moc děkujeme za úsilí a ochotu. Firmě za velmi rychlou reakci a překonání všech technických a úředních překážek i všem, kdo se zapojili do šití a donesli nám roušky pro nemocnici, lékaře i sociální služby.

David Gros