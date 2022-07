„Před rokem jsem měla na tomto místě stejné pocity, také jsem si nevěřila, zda mám výklad stoprocentně naučený, obávala jsme se, co se stane, když mi vypadne jméno nebo letopočet, a že jich v textu je! Vím, že máte strach, zda zvládnete ten předlouhý text, dávat pokyny návštěvníkům, odemykat a zamykat dveře historickými zámky, které se někdy jak naschvál zaseknou, stát na správném místě, aby vám všichni rozuměli a zároveň abyste hlídali, zda některý návštěvník nevstupuje, kam nemá, ale nebojte se, brzy se to zlomí a budete se na každou další prohlídku těšit! Průvodcování není jen přínos pro budoucí práci, ale třeba mně loni pomohlo uniknout z bubliny, do které nás dostala distanční výuka. Jen si představte, že jsme provázeli s rouškou. Určitě máte představu, jak se mi rosily brýle. Vidíte, vždycky to může být těžší! A jak zpětně hodnotím, co nás praxe naučila? Zejména správně se vyjadřovat a zvládat stresové situace. Prostě to, co v životě a v práci nejvíc potřebuješ!“ radila mladším spolužákům na státním zámku ve Vranově nad Dyjí Nicole Tomková, žákyně CR3.A. „Teď jsme viděly Denise Svobodu přímo v akci. Svým přednesem překvapil nejen nás, myslím tím sebe, Nicole a paní učitelky, ale i 17 člennou skupinu návštěvníků. Však se také přimlouvali, aby mu paní učitelky daly jedničku. Byli moc fajn, to se pak provází jedna báseň. Z trasy zrovna přišel i další náš průvodce, Dominik Piálek. Toho prý zrovna včera návštěvníci velice chválili, má tedy také dobře našlápnuto. V neděli se za ním přijedou podívat jeho rodiče, tak na to si vzpomínám, to byl zážitek s patřičnou trémou i pro rodiče!“ s úsměvem zhodnotila Nikola Tomková z CR3.A.

„My mu fandíme, za nás prospěl! Dnes jednička! Mluvil moc hezky, pomalu. A to je vysoká škola nebo maturita? Takt to je šikovný středoškolák. Říkal i zajímavosti, nejen, co musel, a pěkně srozumitelně. Že máte další žáky na Bítově a ve Znojemském podzemí? Do Znojma se chystáme a na Bítově jsme byli včera. Provázela nás tam taková šikovná dcérečka,“měli hned jasno senioři ze Zlína, „a nebojte, Denisi, do knihy návštěv napíšeme pochvalu, to bude jednička na vysvědčení! A z výtek, že jste špatně skloňoval nebo časoval, si nic nedělejte, my jsme si nevšimli ničeho! Sousoší můžou být ty, obléhání dvoje nezdařené je také srozumitelné a mimo stolů nebo aji nebo za stromama a že si potrpěl na výzdobě? Běžná mluva, jsme jen lidé! Nejhůř dvojka, nebojte se!“

Tereza Zábranská, žákyně CR3.A, by se na Státní hrad Bítov vrátila hned: „Odborná praxe byla pro mě velkým přínosem a oceňuji získání nespočetných zkušeností. Se spolužáky jsme se naučili, jak být správnými průvodci, jak lépe komunikovat s lidmi a odhodit trému stranou. Protože už jsem ve třetím ročníku, mám jiné povinnosti, ale na Bítov ráda vzpomínám. Na hradě byl klid, krásná příroda, milí kolegové a vedoucí, prostě skvěle prožitý měsíc plný zážitků. Letošní druháci měli asi větší trému, ale myslím si, že praxi také zvládnou levou zadní. Na Bítov odjely Magda Hýblová s Emou Mikyskovou s pocitem strachu z provázení, stejně tak, jak když jsme tam přijeli my. Areál hradu se jim velice líbí, jen prý jsou odstřihnuté od civilizace, což je možná trošku pravda, ale proto je to tam tak kouzelné. Mají tam i milé spolubydlící z Jihlavy, s kterými si rozumí. I když jsou holky nervózní, zvládnou to, píše mi Magda. Také jim věřím, první dny byly těžké, ale ty další už tam budou jako doma.“

„Nikdy bych nevěřila, jací se nám vyloupli odborníci. Natálie Jelínková si počínala jako naprostý profesionál, prostě člověk na svém místě. Ve škole se jeví introvertně, tady to byla úplně jiná ženská. Přirozeně komunikovala nejenom při jednání s dospělými, ale svým přístupem si úplně omotala i žáky základních škol. A taktéž můžu pochválit i další žákyni, Nikolu Losovou, opravdu smekám. A to, že je tato práce baví, mi holky nemusely říkat, bylo to opravdu vidět!“ posoudila práci svých žáků Mgr. Květoslava Pykalová, třídní učitelka CR2.A.

„Při kontrole odborné praxe žáků hodnotíme podle kritérií, důraz klademe na verbální i neverbální komunikaci, vystupování a úpravu žáků. Znalost textu je samozřejmá, s žáky v rámci odborného předmětu průvodcovství pracujeme již od začátku 2. ročníku, tedy téměř celý školní rok. Součástí nácviku je i návštěva na místech samých, díky vstřícnosti pánů kastelánů z hradu Bítova a zámku Vranova nad Dyjí i pana vedoucího ze Znojemského podzemí si žáci mohou prostory procházet předem tolikrát, jak chtějí. A dnešní technologie, kdy si mohou prostory fotit, nahrávat, jim učení ulehčují. O to víc nás pak mrzí, když při nástupu na praxi žák provázet není schopen. Letos se zalekla jen Natálie na vranovském zámku, ale nakonec vzala rozum do hrsti, a tak věřím, že praxi splní a do dalšího ročníku postoupí. Namotivovaly ji i Nicole s Nikolou. Radu od spolužáka berou jinak a je to tak dobře, důležitý je cíl a ten máme stejný.“ doplňuje Ing. Olga Kubová, učitelka odborných předmětů oboru CR.

Ludmila Karpíšková