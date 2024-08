Zámek v růžovém: Vranov nad Dyjí obnovil starou tradici Růžových slavností

Růžové slavnosti jsou úspěšně za námi. Velká rodinná soutěž o titul Růžové královny se konala v neděli 18. srpna na Státním zámku Vranov nad Dyjí. Už od deseti hodin dopoledne návštěvníci zámku měli možnost ochutnávat výborné domácí moučníky a limonády. Stejně tak se mohli kochat a nechat se inspirovat na místě vyrobenou květinovou vazbou.

Kdo to všechno připravil? Maminky, babičky nebo tetičky se svými dětmi. Po ochutnávce na šesti stanovištích měli navíc příchozí možnost hlasovat o nejlepší z nich, a této možnosti se ujali opravdu zodpovědně. Už po hodině od zahájení této akce bylo jasné, že je o tuto událost velký zájem. Spousta z místních vranovských obyvatel byla zvědavá na to, co si kdo připravil. Potvrzovala to nejen návštěvnost, ale hlavně sněžené moučníky a vypité litry limonády.

Po poledni bylo téměř vše vyjedené. Tohle nečekal nikdo ze soutěžících. Zámecké interiéry v tento čas navštívilo téměř tři sta návštěvníků, ale slavnosti přilákaly daleko více lidí. O zábavný program se postaral Kejklíř Čabik. Svými vtípky, úchvatným žonglováním a zapojení děti do zábavných aktivit vytvořil parádní atmosféru. Rozhodně pobavil i nejednoho dospěláka.

Příchozí si rovněž mohli zakoupit a vychutnat tematickou růžovou zmrzlinu nebo jedinečné větrníky s růžovou polevou, punčové řezy a další dezerty, které opravdu stály za to. Nechyběla ani ochutnávka růžového vína v nedaleké zámecké kavárně. Návštěvníci po zakoupení vstupenky do zámku navíc mohli obdivovat speciální výzdobu z růží v interiéru, ale i exteriéru. Do růžova bylo nazdobeno první nádvoří, ale také na kamenném mostu mohli najít květinový foto koutek. Nezaháleli ani průvodci, kteří se rovněž oblékli do již několikrát zmiňované barvy.

Vyhodnocení se uskutečnilo před druhou hodinou odpoledne, kdy byla vyhlášená Růžová královna moučníků, Růžová královna limonády, Růžová královna květinové vazby a absolutní Růžová královna. Každá z vítězek ve své kategorii dostala šerpu a korunku, ale i všechny zúčastněné ženy a dívky dostaly ocenění za účast.

Akce byla novinkou letošní sezóny. Tento nultý ročník měl navázat na dávnou tradici Růžových slavností, jehož původ sahá daleko do minulosti. V polovině devatenáctého století Helena Mniszková na svůj svátek 18. srpna nechala vybrat jednadvacet mladých a nadaných dívek z okolních vesnic v panství. Výbor následně vybral tři nejúspěšnější a z nich hraběnka vybrala Růžovou královnu.

Všem zúčastněným ženám patří velké díky. Hlavně bez nich by se celá událost nemohla uskutečnit. Doufáme, že budeme pokračovat do dalších let s podobnými akcemi, ne-li ještě s bohatším programem…