Sousedské Vánoce ve Vrbovci, tedy čtvero setkání při mikulášské nadílce a rozsvěcování stromku, při zpívání u stromečku, při silvestrovském výšlapu a při tříkrálovém koncertě nejprve vznikaly jako samostatné akce. Teprve před třemi lety nás napadlo je takto spojit. A každá z nich měla svůj vývoj. První z nich bylo Zpívání u stromečku.

Sousedské Vánoce ve Vrbovci zahájilo rozsvěcení vánočního stromu. | Foto: Foto: archiv obce

To už má přibližně patnáctiletou tradici. Začalo společným zazpíváním si několika koled v doprovodu kytary, nyní je to koncert sousedů - muzikantů, kteří hrají vánoční písně, ozvučeni osvětleni, hodinu a půl! Poté se přidala mikulášská nadílka a o pár let k ní ještě i společné rozsvícení vánočního stromku.