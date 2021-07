Vrbovečtí vinaři i milovníci dobrých vín si na společné sektání museli letos počkat. Květnový termín zrušila epidemická omezení, ale vinaři se nechali odradit a sklepy otevřeli, jak to jen bylo možné připravit. Za pěkné fotky děkujeme Romaně Jánské.

Vinaři ve Vrbovci pozvali v sobotu na otevřené sklepy. | Foto: Romana Janská

Mezi vrboveckými sklepy by bylo v obvyklém roce živo už v květnu. "Květnový termín jarních otevřených sklepů jsme museli kvůli epidemii odložit. A protože sklepní ulicí vede silnice z obce, musíme na velké akce vyřizovat její uzavření pro dopravu a to nějakou dobu trvá," vyysvětlil změnu termínu starosta Jiří Písař. I netradičním termínu si ale cestu do Vrbovce našlo nekolik stovek milovníků dobrých vín. "Účast byla asi o něco málo nižší než v minulých letech, ale i přes odpolední přeháňku si myslím všichni letošní otevřené sklepy užili," dodal Písař. Alespoň jeden otevřený sklep najdou lidé ve vrbovecké sklepní ulici každý víkend až do září: vždy v pátek od čtyř odpoledne do devíti veččer, v sobotu od jedenácti dopoledne do devíti večer a v neděli od jedenácti do šesti. "Letos poprvé chystáme na poslední prázdninový pátek, 27. srpna, zarážení hory. V sobotu pak naváže naše posvícení," přibližil další vinařský program starosta Písař.