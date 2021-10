Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení bunkru, zbraně a vojenské techniky, rozhlédnout se ze strážní věže, vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky pro děti i dospělé. Nechyběly ani ukázky střelby a odpálení dýmovnice a velký zájem byl o příležitost proletět se vrtulníkem. Děkujeme všem za návštěvu a podporu, návštěvníků se sešlo tolik, že se ne všichni dostali do bunkru nebo k vrtulníku. Omlouváme se, a příští rok se vše pokusíme zařídit tak, aby vyhlídkové lety začaly dřív a dostalo se na všechny. Věříme, že se na letošním setkání všichni dobře bavili a těšíme se na další setkání přítí rok.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.