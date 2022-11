Pět mladých Američanů, kteří na rok pobývají v různých městech České republiky a učí tam na středních školách, se sešlo na jeden den na ve Znojmě na naší Základní škole Pražská. Přivítali je zde žáci 7. D a 8. A. v rámci svého projektového dne. A protože se v Americe nyní slavil Thanksgiving, Den díkůvzdání, promítlo se toto téma i do setkání s Američany. Alex, Elise, Eva, Will a Pranav s dětmi sdíleli své oblíbené rodinné recepty na dobroty, které patří v tento velký americký národní svátek na jejich stůl. Vše se pak vařilo a peklo i ve škole. Chyběl sice krocan, ale byla nádivka, brusinková omáčka i dezert. „Bylo to mega,“ hodnotili po svém žáci možnost setkat se s Američany a zkusit si jejich oblíbené pokrmy sami ukuchtit ve škole. Zatímco nad brusinkovou omáčkou a nádivkou se olizovali jen opravdoví fajnšmekři, dezert s preclíkovým korpusem, šlehačkovým krémem a jahodami chutnal opravdu všem.