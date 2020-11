Vyrazili jsme na výlet do Hnanic. Zlátly babyky, v lese jsme našli bedly i lišky

Čtenář reportér





Nedělní předposlední výlet do Hnanic se vydařil. Krásné lehce prosluněné počasí lákalo k delší procházce až do našeho oblíbeného lesa kolem vinohradů, kde ještě dozravala úroda. Krásně, do zlarova zbarvené babyky, nás doprovodily do lesa i z něj. Také máte pěkné zážitky z vycházek? Podělte se o ně i o fotky houbařských úlovků s našimi čtenáři. Těšíme se na ně na e-mailu redakce.znojemsky@denik.cz

Krásná podzimní příroda i úroda hub. Taková byla naše vycházka do okolí Hnanic. Foto: Zdeněk Čižmář | Foto: Deník / Martin Moštěk