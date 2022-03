Vyražte k Božicím do Údolí lásky, potkáte záhony sněžek a pěkné rybníky

Táhlo mne to někam ven, podívat se na probouzející se jaro, ale nechtělo se mi na notoricky známá místa (jako jsou třeba bledule v Rakoveckém údolí nebo bledule v údolí Chlébského potoka). Trocha googlení a objevil jsem kousek pod Brnem Údolí lásky. No kousek… Ono je to spíš u Znojma, ale autem jste tam z Brna za 35 minut (ze Znojma vlakem za nějakých dvacet minut). A nebudete litovat! Děkujeme Vilému Kuželovi za pěkný příspěvek a krásné fotky.

Galanthus nivalis, sněženka podsněžník. | Foto: Vilém Kužel