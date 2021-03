Nejen vysoké hory, ale i černomořské pobřeží, bohatá historie, vinařské oblasti či moderní architektura větších měst je jen velmi malým výčtem možností, které nás při návštěvě Gruzie, s místním názvem Sakartvelo, mohou čekat. V Gruzii žijí necelé čtyři miliony obyvatel na rozloze menší, než je Česká republika. Jedná se o bezpečnou zemí, která se nabízí jako skvělá turistická destinace.

Obrazové ohlédnutí za cestou do Gruzie a na horu Kazbek. | Foto: Jiří Eisenbruk

Stěrače maršrůtky – většího mikrobusu – nestíhají očistit přední sklo od přívalů vody. Jak stoupáme serpentinami, přibývá do kapek deště sníh a kroupy. Nechápu, že řidič ještě něco vidí, přestože rychlost není rozhodně závratná. Odněkud zezadu z bílé tmy se objevuje osobák, který nás myškou předjíždí. O několik kilometrů dále jej vidíme převrácený pod nevelkým srázem. V sedle ve výšce těsně pod dvěma tisíci výškovými metry se jako mávnutím kouzelným proutkem živly uklidnily, mraky se snaží probít slunce. Sedlo se střediskem Nové Gudauri je skvělým zimním resortem, kde sjezdovky končí nad třítisícovou hranicí. Cesta dolů, na druhé straně sedla, je pro řidiče také náročná. Na silnici teče velkým proudem voda a asfalt je posetý kameny. Konečně jsme v údolí a hory se tváří jakoby nic. Takové bylo naše první seznámení s nádherným, ale často nebezpečným pohořím Kavkaz. Naším cílem bylo gruzínské městečko Stepantsminda, které je východiskem do národního parku a na ikonickou horu Kazbek 5054 metrů nad mořem s její sněžnou čepicí. Jako by mocná síla kostela Nejsvětější trojice zapůsobila magickou silou na mračna, která na chvíli odkryla pohled na nádhernou církevní stavbu na kopci nad městečkem. Stojíme a nevěřícně zíráme vzhůru. Za pár okamžiků se však opona mračen uzavře, ale dojem je nezapomenutelný.