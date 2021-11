Brněnské Výstaviště na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století prošlo velkou modernizací a díky novým pavilonům dostalo do značné míry podobu, kterou známe dnes. Také tehdy začnala tradice slavných a velkých strojírenských veletrhů. Za pěkný příspěvek a zajímavé fotky z rodinného archivu děkujeme Janu Hajšmanovi.

Z návštěv veletrhů na brněnském Výstavišti na počátku šedesátých let. | Foto: se svolením Jana Hajšmana

Fotografie jsem našel doma. Vím vlastně jenom tolik, že je s největší pravděpodobností fotil bratr moji babičky, ročník 1930, což byl zemědělec, proto ho na veletrzích zajímala asi hlavně zemědělská technika jak je vidět na většině snímků. Tahle série by měla pocházet z roku 1959, alespoň to bylo vyryto na jednom z negativů. Strejda tam ale určitě jezdil i dříve. Myslím že to byl takový tradiční výlet přes půl republiky, bydlel kus od Plzně.