Na procházku velikonočním Znojmem vyrazil i Zdeněk Gajdůšek a pečlivě se rozhlížel, co se v centru města děje. Děkujeme mu za pěkné fotky.

Procházka velikonočním Znojmem. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Nejdřív na hřbitov, zapomínat při svátcích na blízké a pak na vycházku do města. První nač člověk narazí je vlajkosláva u Ivana, to měl ještě zlatomodrou šerpu. Pak je čas stavit se na jedno chutné a pokračovat do centra. Na náměstí jsou zrova velikonoční trhy, člověk potká známé, podívá se na pletení pomlázky i na děti obdivující zvířátka v ohrádce. Byly ty svátky nakonec letos zase docela pěkné.