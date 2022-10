Už když jsem tentokrát do Prahy v půli září, na prahu podzimu, přijížděl, zaléval autobus příval deště, že jsem z magistrály ani pořádně neviděl na opravenou budovu Národního muzea. Protože bylo deštivo vyrazil jsem tentokrát nejdřív na Karlův most a odtud na Kampu a do muzea paní Medy Mládkové, měl jsem voucher na vstupenku a ten mi zrovna přišel vhod. Rozhodně jsem tam ale nešel jen kvůli tomu, že zrovna pršelo, mám to místo rád a návštěva Werichovy a Holanovy vily byl krásný zážitek. Zastavil jsem, aby ne pár dní po výročí jedenáctého září, u pomníku americkým hasičům z New Yorku, hrdinům toho dne před jednadvaceti lety. U Karlova mostu je tuším od loňska.