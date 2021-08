Horké letní dny mají jedno nenápadné lákadlo, pravý čas k vycházce nastává, až když čas pokročí a slunko se začne sklánět nad střechy. Za inspirativní fotky děkujeme Blance Brookesové.

Znojmo v letním podvečeru. | Foto: Blanka Brookesová

Z jihovýchodního rohu znojemských hradeb po někdejším parkánu do kapucínské zahrady a před Masarykovo náměstí do Velké Mikulášské a ke svatováclavské kapli. Když nemáte mnoho času nebo už je na větší chození pozdě, je to tohle výborná trasa procházku Znojmem a jeho historií. Důvěrně známé pohledy potěší – přece jen, v každé denní či roční době mohou vypadat trochu jinak. A pak můžete hledat, a skoro vždycky najdete nějaký kout nebo detail, kterého jste si třeba ještě nevšimli nebo vám do oka padl po dlouhé době.