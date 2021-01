Na začátku ledna jsme měli s 8.A literární besedu se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou, samozřejmě on - line. Beseda se konala v rámci projektu, který řídí ředitelka Městské knihovny Znojmo Jana Sikorová, Rok s českými spisovateli současnosti.

Gymnázium Karla Polesného ve Znojmě. | Foto: red

Každý měsíc měl do Znojma přijet jeden autor a besedovat dopoledne se školou,která se do toho projektu přihlásila, jako naše Gymnázium Karla Polesného, a večer beseda pro veřejnost. To nyní není možné, proto se konají alespoň online besedy se studenty. Další literární beseda s autorkou Biancou Bellovou se uskuteční 16. února.