Za mnou padaly kůrovcové stromy a já našla krásné lesní muzeum

Čtenář reportér





Co vám tento týden udělalo největší radost? Husa se zelím, počasí ideální k lenošení pod dekou nebo dobře odvedený úkol? Já mám jasno: před pár dny jsem dostala pozvánku do muzea. Do lesního muzea. Do krásného lesního muzea.

Les v Podyjí mezi Vranovem a Čížovem. | Foto: Veronika Králová