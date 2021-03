Když se v Novém Městě loučil s kariérou Ondřej Moravec, nemohli jsme u toho jako ti, kdo se kolem biatlonu starají o zábavu, chybět. Měli jsme ostatně už praxi. Loni jsme se podobným způsobem loučili s Bouškem, Michalem Schlesingerem. Tomu jsme také skládali písničku. Už loni byl biatlon první sportovní událostí, která se musela obejít bez diváků, ale realizační tým ještě mohl být na místě. A tak jsem vymyslel nový text k písničce Karla Gotta C'est La Vie a všechny ho naučil, zkušenosti učitele hudební výchovy na gymnáziu přišly k užitku! Písničku jsme mu pak společně zazpívali při dojezdu do cíle.

Loučení Ondřeje Moravce s profesionální kariérou biatlonisty. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Letos bylo všechno ještě víc omezené, proto jsme my, kteří máme na starosti zábavu v záloze, kdyby bylo nutné nahradit někoho z týmu v běžné práci. Naštěstí se nic zvláštního nestalo. Z týmu mi proto aspoň zavolali, zda by bylo možné i pro Ondru připravit něco podobného, jako loni pro Bouška. Zrovna jsem se vracel z pracovní cesty do Prahy, tak jsme dali hlavy dohromady s Adamem Plachetkou. Vybrali jsme si písničku od Jaroslava Uhlíře, která se mi zrovna honila hlavou a k téhle příležitosti se hodila. Přetextovali jsme ji, rychle všechno zprodukovali a natočili se v loňských biatlonových úborech. Byla to taková rychlá akce na den, vybrali jsme z týmu lidi, kteří rádi zpívají, natočil jsem základ a každý přidal svoje.