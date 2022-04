Košt vín a otevírání Stezky Hroznové kozy připravili na první dubnovou sobotu pořadatelé ve Vrbovci. "Museli jsme si počkat dva roky, protože loni i předloni platila epidemická omezení, která naše setkání neumožnila pořádat. O to víc jsme se těšili letos. Tentokrát si s námi pohrálo hlavně počasí. Naše stezka má zastavení pojmenovaná podle ročních období. A když jsme došli k tomu, které přibližuje léto ve vinici, už kolem nás poletovaly sněhové vločky," popsal sobotní hrátky počasí s úsměvem starosta Vrbovce Jiří Písař. Degustační sklenička držela tou dobou většina návštěvníků už v rukavicích, ale téměř všichni prošli celou stezku a pak ještě přihlíželi tradičnímu vynášení Hroznového kozla do vinice. "Tradice říká, že Hroznová koza s kůzlaty zůstávají ve vinohradech celý rok a dohlíží na něj. Jen kozel potřebuje, je to přece jenom mužskej, svůj klid a pohodlí a tak ho hotaři před zimou uloží u šenkýřky a teprve na jaře ho zase vynesou do vinice, aby byl s rodinou a dohlížel na pořádek ve vinohradech," doplnil Písař.