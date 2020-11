Studenti třetího ročníku oboru obchodní akademie GPOA Znojmo se opět zapojili do soutěže Rozpočti si to, kterou pořádá Jihomoravský kraj ve svém programu KaPoDaV, zaměřeném na kariérové poradenství, podnikavost a udržitelný rozvoj. Studenti se v interaktivní soutěži praktickým způsobem seznamují s oblastí domácího hospodaření, se světem práce a s různými formami finančního vzdělávání. A i tentokrát se našim studentům dařilo.

Studenti GPOA uspěli v celostátní soutěži. | Foto: archiv školy

Pod vedením Alice Bartošové žáci v loňském roce, ještě jako třeťáci, sestavili v jedné třídě celkem sedm týmů. Všechny si vedly skvěle, všechny se, podle počtu získaných bodů, umístily do 20. místa v celorepublikovém žebříčku středních škol. Tým „Švédovi“ ve složení Marie Mostbekové, Anny Švancarové, Terezy Nechvátalové a Pavla Švédy se probojoval do celostátního finále, které se konalo na přelomu měsíce září a října 2020 online formou. I když bylo finále poznamenáno pandemickou situací a nemohlo se konat na jaře, náš tým to nevzdal a zvládl nelehkou úlohu připravit finálové vystoupení do online prostředí. Žáci natočili video, ve kterém představili svůj tým a svou herní rodinu, se kterou procházeli soutěží. Vložili na youtube, poslali odkaz a čekali na otázky poroty a poté opět formou videa odpovídali. Úspěch se dostavil, náš tým „Švédovi“ se v soutěži umístil na 3. příčce celostátního kola středních škol. Žáci si ověřili své velmi dobré znalosti a dovednosti získané studiem oboru obchodní akademie na GPOA a dokázali, že i v době uzavření škol je možné soutěžit a porovnávat se s vrstevníky ze středních škol v celé naší republice.