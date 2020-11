Jeho prosba padla na úrodnou půdu. V hodinách českého jazyka jsme s dopisem seznámili všechny žáky školy. Při jeho četbě by bylo slyšet i špendlík, co by na zem spadl. Poté následovaly diskuse, hodnocení, argumentace. Slova se opakovala.

Fungující rodina. Šťastné dítě. Svoboda. Drogy. Euforie. Závislost. Pokušení. Touha. Výrobce drog. Dealer. Techno. Tráva. Marihuana. Léky na bolest. Obyčejné prášky na uklidnění. Perník. Pervitin. Zdraví. Lidské trosky. Sex. Peníze. Hodně peněz. Gambler. Úspěchy střídají neúspěchy. Vězení. Mnohaletý trest. Ztráta. Sebelítost. Strach. Deprese. Úzkost. Beznaděj. Pocit viny. Procitnutí. Podpora. Bolest. Zkušenosti. Odloučení. Zoufalství. Zničený život. Špatná rozhodnutí! Rodina. Svědomí. Ztráta? Zatracení! Odpuštění? Nebezpečí!

Téma bylo pro žáky tak fascinující, že mnohé rozproudilo k aktivitě a na dopis odpověděli. Slova svědčí o jejich postojích a vyspělosti v otázce drogové problematiky:

Doufám, že tento dopis změní názor těm, kteří s drogami chtěli nějak experimentovat. Váš dopis určitě utvrdil můj názor v tom, že si s drogami nikdy nezačnu.

Určitě jsem si z tohoto dopisu vzal ponaučení. Jak jde o drogy, tak jít radši kolem.

Nikdy jsem se nesetkala s tím, že bych měla možnost vyslechnout si příběh vězně, proto si Vás cením a obdivuji, že jste něco takového dokázal. Nenapsal jste sice, za jak dlouho Vás pustí, ale doufám, že nevěříte přísloví Do třetice všeho dobrého a znovu do toho nespadnete. Přeji Vám hodně štěstí a mnoho sil.

Jste důkazem toho, že i ze zlé zkušenosti je člověk schopen se poučit. A to je v pořádku. Je v pořádku dělat chyby, je v pořádku poznávat nové věci. Důležité je, aby člověk té vášni nepropadl. Protože ze začátku se zdá vše růžové. Ale postupem času každý zjistí, že to byla jen pouhá zbytečnost skrytá za vzrušení. V mém okolí jsem poznala mnoho lidí, co experimentovali s drogami a valná většina z nich se ze závislosti nedokáže vyléčit. Paradoxně k tomu nemají žádný důvod, čistě jen ze zábavy. Jenže zvědavost se téměř vždy promění v závislost. Hlavní je si to uvědomit. A teď po Vašem dopisu vím, že ve světě je pořád nějaká naděje. Děkuji za sdílení vašeho osobního života a přeji hodně štěstí a sil do budoucna.

Vážím si toho, že jste se s námi podělil o to, co jste prožíval v tak těžkém životním období, i o to, jak jste se z něj dostal. Moc Vám fandím. Každý má právo dělat chyby, ale musí počítat s tím, že je musí pak také odčinit. Druhou šanci si zaslouží každý. Posílám Vám jedno velké díky, za ochotu mladé lidi poučit z Vašich vlastních chyb, určitě to nebylo nic lehkého. Máte můj obdiv za kuráž.

Hned, když jsem začala číst Váš dopis, nemohla jsem odtrhnout oči. Překvapilo mě, že se toto všechno může někomu stát. Hodně často jsem se u některých pasáží zastavila a přečetla je znovu, protože jsem tomu nemohla uvěřit. Vzpomněla jsem si, jak jsem jednou dělala prezentaci o drogách, ale nikdy jsem nečetla něčí příběh, který k nim byl tak spjatý. Bylo tak zvláštní to číst, uvědomovat si, jak je to poučné. Velmi mě překvapilo, jak se Vás rodina i po tom všem nezřekla, bylo to od nich velmi velké a hezké gesto. Jsem ráda, že jsem si mohla přečíst Váš příběh, otevřelo mi to oči. Doufám, že až odejdete z vězení, už se k této kapitole života nevrátíte. Držím Vám palce.

Tolik citace jen z několika dopisů, jež posíláme přímo do věznice. Sociálnímu pracovníkovi, jenž je panu M. K. předá.Věříme, že jsme jeho břímě aspoň trošičku zmenšili.

Ludmila Karpíšková