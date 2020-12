Pojem „studená kuchyně“ dříve znamenal výrobu obložených chlebíčků, aspiků, kanapek neboli jednohubek či sýrových rolád. V dnešní době, kdy gastronomie hýbe celým světem, se nabídka rozšířila, a my tak máme možnost ochutnávat různé druhy pokrmů z moderní studené kuchyně. Trendy je třeba sledovat. V naší škole s nimi jdeme ruku v ruce. A právě říjen 2020 byl ve znamení kurzu studené kuchyně. Ve spolupráci s Věrou Kuchařovou, učitelkou odborných předmětů znojemské Přímky, ho v prostorách školy uspořádalo gastronomické vzdělávací středisko NcM pod vedením šéfkuchařů Michala Polčáka a Martina Zbudila.

Kurz byl určen pro vyučující odborných předmětů a odborného výcviku a pro žáky oboru Hotelnictví a turismus. Byl rozdělen do tří dnů, každý den byl naplněn různými trendy moderní studené kuchyně. Žáci měli možnost připravovat předkrmy jak zeleninové, tak i rybí či masové pod vedením šéfkuchařů s mnohaletou praxí nejen u nás, ale i v zahraničí.

Menu sestávalo z této nabídky předkrmů:

· SALÁT S KOZÍM SÝREM KARAMELOVÉ OŘÍŠKY A MARINOVANÝ POREK

· TERINKA Z GRILOVÁNÉ ZELENINY

· BRANDÁDA Z BÍLE TRESKY BAZALKOVÁ MAJONÉZA PEČENÉ CHERRY RAJČE

· GRAVLAX Z NORSKÉHO LOSOSA CITRONOVÝ KONFIT,CREME FRAICHE S KOPREM

· KRÁLIČÍ RILLETTES,ŘEDKVIČKOVÝ SALÁTEK A KONFITOVANÝ ŽLOUTEK, ŘEŘICHA

· KACHNÍ PAŠTIKA S HROZNOVÝM CHUTNEY

· PANNA COTTA Z KOZÍHO SÝRU A POMERANČE S KARAMELOVÝMI OŘÍŠKY.

„Favoritem byl salát s kozím sýrem, karamelové oříšky a marinovaný pórek. Právě příprava karamelových ořechů byla pro žáky, dle jejich slov, opravdovou bombou. A když pak své výtvory sdíleli na sociálních sítích a odezvou byla záplava pozitivních reakcí od všech příznivců z oboru gastra, to byli teprve pyšní! Během kurzu jsem žáky pozorovala v jejich činnostech a nebyla to jen taková strojová příprava dle zadaných pokynu šéfkuchaře. Bylo naopak vidět, jak přemýšleli nad tím, kde tuto přípravu pokrmů mohou ještě využít a tím ukázat, co se naučili. Hned se také dohodli na uspořádání tematického večera pro veřejnost, pedagogy a rodiče. Pokud nám to covidová situace dovolí, tak se můžete těšit na únor. Téma bude Valentýn! V rámci své učební praxe ho pod dohledem pedagogů připraví žáci 3. ročníku,“ prozradila Kuchařová.

O tom, jak moc se odborný kurz žákům líbil, potvrzuje i níže uvedený email, který žákyně maturitního ročníku adresovala organizátorce z NcM střediska: Vážená paní Ochmanová, touto cestou bych Vám za celou naši skupinu chtěla ještě jednou velice poděkovat. Kurz byl opravdu skvělý a odnesli jsme si z něj mnoho užitečných rad i informací. Všichni, včetně p. učitelek, jsme velmi rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. NcM vzdělávací středisko má prostě úroveň, kterou udržuje, a my jsme z ní ohromeni. Silvie Sovová, HT4.A

„Takovéto kurzy jsou velkým přínosem nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Všichni získávají nové znalosti a dovednosti, zdokonalují se v kompetencích. A pokud se budeme v nových gastronomických trendech rozvíjet, a teď mám na mysli nejen přípravu pokrmů, ale i baristiku, barmanství či sommelierství, tak se naše škola, i město Znojmo v nelehké gastronomické konkurenci neztratí,“ doplnila Kuchařová.

Věra Kuchařová, Ludmila Karpíšková