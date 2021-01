Začíná Tříkrálová sbírka. Prozatím bude online

Čtenář reportér





S Novým rokem začíná i nový ročník Tříkrálové sbírky. Letošní novinkou je, že sbírka potrvá od 1. do 24. ledna 2021. Je to o deset dní déle, než jsme byli zvyklí. Koledování připravujeme s respektem k ochraně zdraví obyvatel a aktuální informace o sbírce najdete na www.znojmo.charita.cz. Po dobu platnosti pátého stupně PES lze do sbírky přispět online nebo do kasiček na veřejných místech.

Tříkrálová sbírka. Rozpečetění pokladniček. | Foto: Martin Bohůn