Obklopit se živou krásou rozkvetlých květin se můžete skoro kdekoliv. Ukauzjí to i krásné fotky, o které se podělila čtenářka Renata Hurníková. Těšíme se na další příspvěky s vašimi kvetoucími záhony, skleníky, truhlíky a terasami.

Kvetoucí terasa v centru Znojma | Foto: Renata Hurníková

Posílám pár obrázků naší malé kytkové zahrádky na terase v druhém patře v centru Znojma do vaší zahrádkové výzvy na webu. Je to můj nový koníček (městské holky) a užívám si to. Poprosila jsem mého muže o pár palet a pomoc, dekorace jsou pak z našich cest po světě. Fotky jsou ze sobotního rána. Máme tu ve Znojmě prostě nádherně!