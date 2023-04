Celý život toužila cestovat. Opravdu to začalo být možné až po roce 1989. Milena Vančurová přesvědčila žáky ze ZŠ Mládeže, že usilovat o naplnění svého snu má cenu v jakékoli situaci. Studenti se na oplátku její poselství rozhodli předat dál v zajímavé videoreportáži.

Z cest paní Vančurové | Foto: archiv Mileny Vančurové

Zakladatelka jedné z prvních cestovních kanceláří v postkomunistickém Československu. Své sny dokázala naplnit, i když musela před rokem 1989 čelit nepřízni režimu.

Zdroj: Youtube

Milena Vančurová se narodila 5. ledna 1959 v Moravském Krumlově Marii a Jaroslavovi Vančurovým. Za několik let přibyli do rodiny, která žila ve Skalici, ještě dva mladší sourozenci Jaroslav a Věra.

Od 1. do 5. třídy navštěvovala Milena Vančurová základní školu ve Skalici, základní docházku potom dokončila v Želeticích, kde měla výborné učitele, kteří vedli žáky ke sportu, kultuře, připravovali je na různé soutěže. Již v této době se probudil v Mileně zájem o historii, knihy a cestování. Po maturitě na Střední ekonomické škole ve Znojmě začala studovat v Praze na Fakultě řízení. Po ukončení vysoké školy získala titul inženýr a začala pracovat v Praze. Poté se vrátila do Znojma, kde působila jako ekonom na plánovacím oddělení v OÚNZ, později tam pracovala ve výpočetním středisku a také jako vedoucí zásobování a skladování.

Lásku k pohybu předává dětem. Znáte příběhy znojemských osobností?

„Poznávání jiných civilizací, kultur, stylů života vede k tomu, že i vy sami si uděláte názor, který nebude ovlivněný tím, co se píše na internetu. Bude to ovlivněno vašimi zkušenostmi, tím, co jste viděli a prožili…“

Již po studiích na vysoké škole si udělala průvodcovský kurz a jezdila jako externí průvodkyně s Čedokem. V květnu roku 1990 podala žádost o založení vlastní cestovní kanceláře a brzy zakládá ve Znojmě CK Nova, kterou provozuje dosud. Navštívila na svých cestách 117 zemí světa, jako průvodce připravila programy do 99 zemí.

Zasloužila se o přežití sokolského cvičení. Znáte příběhy znojemských osobností?

Mezi záliby Mileny Vančurové patří cestování, zahradničení, práce na chalupě, sport - především lyžování, cyklistika a turistika. Ráda také tráví čas se svou rodinou a přáteli.

Znojemští studenti zpracovali životní příběhy šestice pamětníků, které možná pravidelně potkáváte na znojemských ulicích. To vše v rámci vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Webové stránky zde:https://www.pribehynasichsousedu.cz/znojemsko/znojmo-2022-2023/vancurova-milena/