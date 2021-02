Uplynulý rok byl semenný rok dubů, proto nyní můžeme v lese nasbírat hodně žaludů. O nich víme, že v době nedostatku je lidé používali jako náhradní surovinu pro výrobu mouky. Dnes si můžeme žaludy nasbírat na zimní vycházce a z mouky upéct třeba skvělý chleba. Nám to možná přijde zvláštní chodit si do přírody pro potraviny, ale pro naše předky to bývalo přirozené, dokonce nutné k přežití.

My nyní sbírat venku nemusíme, ale můžeme. Sílící chuť lidí využívat rostliny z přírody tak lze vnímat nejen jako rozmar hledání nových chutí a zážitků, ale i jako snahu uniknout z nevědomého průmyslového pojetí přípravy jídel a možná i jako jistý způsob přiblížení či navrácení k přírodě formou obnovených starých sběračských tradic. Navíc takový sběračský výlet pomáhá stmelovat třeba i hodně různorodé skupiny, natožpak třeba rodinu. Chodit pro jídlo do přírody místo do regálů supermarketů se může zprvu zdát nepatřičné, po nějaké době ale zjistíme, že je to vlastně zábava. Vrátíme tak divoké rostliny zpět na náš jídelníček, kam odjakživa patřily. Mnohem víc se o jedlých rostlinách dozvíte v knížce Divoký zelinář aneb Plané rostliny jako jídlo koření i lék, kterou jsme napsali s kolegy a vydalo ji Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Ale teď už vám poradím, jak zpracovat nasbírané žaludy a připravit z nich chléb. Nejprve musíme žaludy zbavit hořkosti z tříslovin. Žaludy nasypeme do vroucí vody, promícháme a odstavíme z ohně. Ještě teplé je vybíráme, loupeme, krájíme na menší kousky a rovnou vkládáme do teplé vody. Mezitím si dáme vařit další vodu, jakmile začne vřít, nasypeme do ní připravené žaludy a opět odstavíme z ohně (žaludy můžeme i zalévat vodou uvařenou v rychlovarné konvici). Necháme asi půl hodiny vyluhovat, vodu slijeme a proces opakujeme tak dlouho, až žaludy ztratí v chuti nepříjemnou hořkost. Cyklů může být i více než pět. Surovinu osušíme a rozdrtíme v drtiči nebo mlýnku na ořechy. Drť rovnou využijeme, nebo ji dosušíme na pozdější použití.

Recept na žaludový chleba:

Jeden díl žaludové mouky, jeden díl pšeničné mouky, jeden díl vody, kvasnice, dvě lžíce kmínu, lžičku oleje a dvě lžíce soli vyhněteme na těsto. Můžeme přidat dle chuti semínka a rozčtvrcené žaludy (předem zbavené tříslovin). Necháme kynout ve formě asi hodinu a půl a pak pečeme v předehřáté troubě. Chleba rozkrájíme na tenké plátky a podáváme se sýrem nebo třeba s paštikou či klobásou. Dobrou chuť!

A před dalšími výpravami za jedlými bylinami jedno upozornění.Při sběru rostlin v přírodě nese odpovědnost každý sám za sebe. Tuto odpovědnost nemůžeme přehodit na žádný ústav pro kontrolu léčiv nebo potravin, veterinární správu, potravinářskou inspekci ani na žádného lékaře, hasiče či úředníka. Není to jako nákup v supermarketu. Buďme proto zodpovědní za své počínání a používejme zdravého rozumu.

Radomír Němec