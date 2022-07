Pro nejmenší návštěvníky si své divadelní představení připravilo divadlo Koráb, a mimochodem toto představení si nepochvalovaly pouze děti, ale i jejich rodiče a další návštěvníci, a k výbornému občerstvení, kterého nebylo málo, nám v stinném prostředí místního zámeckého parku hrála příjemná hudba v podání kapely Town Band z Moravského Krumlova. Návštěvníci také mohli zavítat do místní kavárny, která byla v prostorách denního stacionáře, kde mohli ochutnat několik druhů různých domácích ovocných a bylinkových limonád, ledovou kávu, která v horkém počasí přišla mnohým vhod, a nechybělo i něco k zakousnutí jen tak na chuť. Plno bylo i v zámeckém sklepení. Ne, že by tam zavírali neposlušné, ale proto, že v tomto atraktivním prostředí se odehrávala degustace vín okolních vinařů. Ta byla samozřejmě pouze pro plnoleté, ale sklepení si prohlédli i ti, kteří do plnoletosti mají ještě hodně daleko. Pro ty však bylo kromě již zmíněného divadla připraveno mnoho barevných balonků a i místo, kde ti odvážní se mohli nechat tetovat. To ale bylo samozřejmě jen jako. Jen jsme jim nastříkali pěkný obrázek přes šablonku.