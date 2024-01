Zamyšlení čtenáře Tělupila: Hasiči nasazují pro záchranu jiných i své životy

/KOMENTÁŘ/ Ať jsou to dobrovolní, nebo profesionální hasiči, jsou to lidé kterých si vážím za to, že pro záchranu jiných nasazují často i své životy. Již se určitě opakuji, ale moc dobře chápu nápis, který jsem viděl na jedné hasičské Tatře. Byl jednoduchý, ale přesto byl výstižný: "Jedeme tam, odkud jiní utíkají".

Zrenovovaná Tatra 805 | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Bohužel je moc lidí kteří tento nápis správně nechápou a místo toho, aby hasičům jejich práci ulehčili, tak jim jejich práci komplikují. Třeba tím, že vstoupí na přechod, i když jede se sirénou rozjetá hasičská Tatra, která se, vzhledem k tomu, že váží 22 tun nedá na místě zastavit. Její řidič tedy musí udělat zázrak, aby zabránil nehodě, která by mohla mít pro neopatrné chodce velmi vážné následky. Dobrovolní hasiči jsou důležitou součástí společenského života na vesnici. Mohu říct, že pomáhají všude tam, kde je třeba, ale i při pořádání různých kulturních akcí. Mají svá občanská zaměstnání, při tom mají své rodiny, a také se starají o svou techniku, která není zrovna nejmladší. Někdy si renovovali i své automobily, které používají na zásahy. Silvestr, který nemá obdoby. Jihomoravská obec hostila tisíce lidí z šesti obcí Jsem v podstatě klidný a slušný člověk, ale před Vánoci jsem viděl v televizních zprávách reportáž, po jejím zhlédnutí jsem byl tak rozčílený. Reportáž popisovala velmi smutnou událost. Bylo to o vykradení požární zbrojnice dobrovolných hasičů na vesnici, kteří si museli vypůjčit potřebné vybavení od svých kolegů, aby byli schopni vyjet k zásahu tam, kde je jich třeba. Jak jsem se včera z televizní reportáže dozvěděl, hodně lidí těmto hasičům pomohlo, aby zase mohli být akceschopní. Přeji všem hasičům, dobrovolným i profesionálům, málo zásahů a hlavně aby se všichni v pořádku vrátili. V galerii jsou dvě fotografie od dobrovolných hasičů na vesnici, kde si sami zrenovovali svoji Tatru 8O5.