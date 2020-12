Kdyby bylo v možnostech tohoto media, dokázal bych melodii i po těch padesáti letech zazpívat, stále si ji pamatuji. Paradoxní je okolnost, že jsem nikdy žádnou Ortenovu sbírku ve své knihovně neměl a k jeho dílu jsem se dostával příležitostně, v různých veřejných knihovnách nebo v knihovnách mých známých. Letošní podzim nedostatek napravil. Jedno nejmenované nakladatelství vydalo kompilaci tří jeho sbírek a já se k ní dostal v prodejně Levné knihy v obchodním centru, které kdysi neslo název FUTURUM a chyběl dodatek AURUM. Orten tragicky zemřel mladý, a přesto napsal tak úžasně silné verše.

Potkat zajímavou knihu člověk může i na náměstí v Moravském Krumlově, kde se v rámci trhu objevuje i stánek s knihami. Procházel jsem jednou shromážděným davem zákazníků, přelévajícím se od zlevněných ponožek k dámskému prádlu až ke k stánkům plných zbytečností, poměrně netečně, znaje kvalitu nabízeného, nečekal jsem svůj „cup of tea“ a najednou jedna z vystavených knih jako kdyby povyskočila z řady a celá se rozsvítila. Jan Neruda – Fejetony. Na zadní straně přebalu čtu tato slova: „Klobouk dolů. Mluvím o největším pánu v žurnalistice, o jediném žurnalistovi, který hrdě odhodí všechno „my“, když mluví, a přímo řekne „já“.

Teď ta kniha leží na psacím stole a s velkou rozkoší si v ní čtu. Krásný a bohatý jazyk, formální stránka nemá chybu. Nad čím se však udivuji nejvíc? Nad tím, jakou dobu a jaký stav společnosti Neruda popisuje a jak je to vlastně téměř nedávno. V jak jiném světě dnes žijeme a jak stejné dokáží být lidské osudy. Stačí, když si představím, že v Nerudově Praze mohl žít můj pra pradědeček. Je to vlastně nedávno a naprosto nepochopitelně jiný svět. Tak až vás zase bude štvát, že se seká internet a maso je neskutečně drahé, najděte se Nerudovy fejetony z roku 1866. Nesou názvy např. Výlet do kraje bídy. Nebo o pražských žebrácích. Podzim obecně inklinuje k nostalgii. Letošní je okořeněn strachem o budoucnost. Ale asi už nikdy nebude strach tak hořký a nesnesitelný, jak o něm píše Jan Neruda.

Jan Svoboda