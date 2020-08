Celý červenec vítala návštěvníky Zatáčka, pěchotní srub meziválečného opevnění u Chvalovic. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat stovky návštěvníků. Těšíme se na další setkání v září, pokud to podmínky dovolí.

Pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic. | Foto: Michal Brůža

Tak a máme po prázdninovém otevření pevnosti. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň, návštěvu a krásné zážitky, doufáme, že se Vám všem u nás na MJ-S 4 Zatáčce líbilo a opět se k nám přijedete podívat. Pro ty, co nestihli letošní opravdu dlouhé - čtyřtýdenní otevření přidáváme alespoň krásná fota člena osádky Zatáčky Michala Brůži. Ještě jednou děkujeme za návštěvu a přejeme krásný zbytek prázdnin Otevřeno jsme měli tentokrát od 26. června do 26. července. Denně si k nám našlo cestu na padesát návštěvníků, o posledním víkendu jich bylo přes dvě stě. Naši čtyři průvodci měli co dělat. Návštěvníkům se líbilo, jak jsme letos renovovali interiér pevnosti.. Pokud to okolnosti a zejména epidemická omezení dovolí, budeme mít otevřeno letos ještě 19. a 20 září