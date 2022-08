I když počasí nebylo příliš na straně zavádějících žen, přesto se i přes malé drobnosti podařilo dotáhnout vše do zdárného konce. Zlatým hřebem bylo taneční vystoupení žen. Pod vedením paní Olinky Čiháčkové děvčata nacvičila sedm tanců s motivy lidové kultury. Zde se musíme pochlubit, vše proběhlo k jejich maximální spokojenosti i obrovskému uznání a bouřlivému potlesku přihlížejících. Bravo, dámy. Jako odměna všem byl též přichystán fenomenální ohňostroj světových kvalit. Troufáme si říci, že návštěvníci i všichni na hodech se podílející odcházeli do svých domovů maximálně spokojeni s přáním opět se tu potkat za rok. A co vy, přijdete se podívat?